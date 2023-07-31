РФ ударила по херсонскому микрорайону Корабел, один человек погиб
Днем 31 июля армия России ударила по херсонскому микрорайону Корабел.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В собственном автомобиле был ранен 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить его в больницу, однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось только констатировать смерть.
Также ранение получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.
Напомним, утром россияне обстреляли Херсон из "Града", погиб работник коммунального предприятия и ранены еще двое коммунальщиков.
Также 31 июля, в результате удара по Кривому Рогу погибли четыре человека, десятки раненых.
Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.
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