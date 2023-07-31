Обстрелы острова Змеиный, которые произошли на днях, являются частью морской блокады Украины, заявили в ОК "Юг".

"Именно у Змеиного корабли меняют ориентацию и начинают движение в направлении портов Украины. И поэтому для россиян важно послать "месседжи" о своей силе. Бомбардировки вокруг острова как раз могут быть направлены на демонстрацию собственного присутствия, силы и контроля ситуации", - сказала Наталья Гуменюк.

Вчера сообщалось, что россияне ночью сбросили две авиабомбы на остров. Ранее в Воздушных силах рассказали, что Россия атаковала с юго-восточного направления четырьмя "Шахедами". Беспилотники были уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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