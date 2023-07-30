Россияне этой ночью сбросили две авиабомбы неустановленного образца на остров Змеиный.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Также ночью с восточного побережья Азовского моря Россия направила ударные беспилотники типа "Shahed-136" по аграрным предприятиям Херсонской и Криворожского района Днепропетровщины.

"Все 4 беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны. Обломки упали на территорию одной из агрофирм. Возник пожар зернового хранилища, который оперативно потушили. Повреждены складские помещения. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали, что Россия атаковала с юго-восточного направления четырьмя "Шахедами". Беспилотники были уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

Ранее мы писали, что вчера вечером Россия нанесла ракетный удар по учебному заведению в Сумах. Один человек погиб, еще пять получили ранения. Разрушен один из корпусов учебного заведения.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.