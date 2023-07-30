Ночью российские войска сбросили две авиабомбы на остров Змеиный - ОК "Юг"
Россияне этой ночью сбросили две авиабомбы неустановленного образца на остров Змеиный.
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
Также ночью с восточного побережья Азовского моря Россия направила ударные беспилотники типа "Shahed-136" по аграрным предприятиям Херсонской и Криворожского района Днепропетровщины.
"Все 4 беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны. Обломки упали на территорию одной из агрофирм. Возник пожар зернового хранилища, который оперативно потушили. Повреждены складские помещения. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали, что Россия атаковала с юго-восточного направления четырьмя "Шахедами". Беспилотники были уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.
Ранее мы писали, что вчера вечером Россия нанесла ракетный удар по учебному заведению в Сумах. Один человек погиб, еще пять получили ранения. Разрушен один из корпусов учебного заведения.
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