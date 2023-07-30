Ночью 30 июля Россия атаковала с юго-восточного направления четырьмя ударными БПЛА "Shahed-136/131".

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"Силами и средствами Воздушных сил все вражеские БПЛА уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Также 29 июля противовоздушной обороной были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, вчера вечером Россия нанесла ракетный удар по учебному заведению в Сумах. Один человек погиб, еще пять получили ранения. Разрушен один из корпусов учебного заведения.

Также вчера российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате погибли двое, еще один человек ранен. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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