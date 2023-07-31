В понедельник, 31 июля, в Донецке сообщают об обстрелах в нескольких районах города.

Паблики пишут о прилетах в центре города в районе Дворца бракосочетаний. На опубликованных фото виден горящий пассажирский автобус.

Сообщают о погибших и раненых.

Также еще один прилет был в районе площади Бакинских комиссаров, где загорелась нотариальная контора в одном из жилых домов.

В соцсетях пишут, что также был обстрел района железнодорожного вокзала.

В Донецке сообщают о четырех погибших и 10 пострадавших после утренних обстрелов.

Ранее мы писали, что 28 июля в Донецке под удар попало здание т.н "МВД ДНР", появилось видео последствий обстрела.

Также мы публиковали видео момента прилета в здание т.н "МВД ДНР" в Донецке.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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