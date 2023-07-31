Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил информацию о пострадавших во время утреннего обстрела Херсона. По его словам, стало известно еще о двух раненых работниках коммунального предприятия.

Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

"Мужчины, 46 лет и 43 года, в результате обстрелов получили контузии. Их госпитализировали, врачи оказывают им помощь", - говорится в сообщении.

Также Прокудин опубликовал фото последствий удара по Херсону.

Напомним, ранее губернатор Херсонской области сообщил о погибшем в результате обстрела работнике коммунального предприятия.

Накануне армия РФ совершила 69 обстрелов Херсонской области, есть раненые.

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