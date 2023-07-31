Число пострадавших после ракетного удара в Кривом Роге увеличилось и составляет 31, среди них четверо детей. Два человека погибли.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие - с рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами.

"Состояние большинства людей удовлетворительное, двое в тяжелом состоянии", - добавил Лысак.

Глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что еще 5-7 человек могут находиться под завалами домов.

Напомним, в МВД сообщили, что удар по Кривому Рогу наносился двумя ракетами.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, по предварительным данным, россияне атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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