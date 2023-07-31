В ночь на 31 июля по Краматорску был нанесен ракетный удар, повреждены админздание и предприятие.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Кириленко показал фото последствий обстрела Краматорска.

Мэр города Александр Гончаренко уточнил, что обошлось без пострадавших.

Сегодня утром россияне двумя ракетами ударили по Кривому Рогу. Погиб человек, десять ранены, под завалами могут быть люди.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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