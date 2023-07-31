В Кривом Роге уже 53 раненых после утреннего удара РФ по жилой многоэтажке.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"53 человека ранены, в том числе три ребенка. Из раненых три человека в тяжелом состоянии и один в очень тяжелом", - сказал Вилкул в эфире телемарафона.

Погибли двое мужчин, женщина и ее 10-летняя дочь.

Под завалами еще могут быть люди.

Напомним, что днем в Кривом Роге во время спасательных работ произошло повторное обрушение многоэтажки.

Ранее в результате удара по Кривому Рогу погибли четыре человека, десятки раненых.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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