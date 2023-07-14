Ночью Кривой Рог атаковали "Шахеды". Пострадало коммунальное предприятие
Ночью Днепропетровскую область атаковали беспилотники. ПВО сбили шесть "Шахедов".
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге. Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Пострадала спецтехника.
Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.
Пострадал 56-летний мужчина.
Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".
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