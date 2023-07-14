Ночью Днепропетровскую область атаковали беспилотники. ПВО сбили шесть "Шахедов".

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге. Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Пострадала спецтехника.

Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Пострадал 56-летний мужчина.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.