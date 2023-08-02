Ночью 2 августа в Одесской области был налет беспилотников на устье Дуная.

Местные паблики сообщают о взрывах в районе Измаила, Рени и Килии..

По данным оперативного командования "Юг", целью являлись объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.

"Силы противовоздушной обороны работали почти три часа. В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор", - заявляют военные.

Одесские паблики пишут о ночном пожаре в Измаиле после ударов "Шахидов".

Напомним, что в Киеве сегодня ночью во время очередной воздушной атаки силы ПВО сбили более десяти беспилотников. Обошлось без пострадавших.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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