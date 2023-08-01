Впервые после выхода России из зерновой сделки три иностранных судна прибыли в один из украинских портов на Дунае.

Об этом сообщает Forbes.

Корабли принадлежат греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям. В порт они зашли еще 30 июля.

По данным издания, греческое и израильское суда прошли в направлении порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно – из северной Турции.

Они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса. За их переходом наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.

"Сообщение, что три гражданских суда беспрепятственно дошли до Украины, может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо неспособна проводить обыски кораблей в данный момент", – комментирует ситуацию Институт изучения войны (ISW).

Украинский портал "Милитарный" также вчера сообщал, что израильское судно Ams1 вошло в украинскую ветвь Дуная. За ним следовали еще четыре суда.

Дунайские порты использовались для перевалки зерна и другой продукции и до начала зерновой сделки, и после выхода из нее России. Однако их пропускная способность не сравнима с морскими портами.

Подробно о теме украинского экспорта через порты Дуная мы писали в отдельном материале.