Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи со своим коллегой Горданом Грлич-Радманом.

Его слова приводит сообщает сайт украинского правительства.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и Адриатическом море для перевозки украинского зерна. Теперь мы будем работать над тем, чтобы построить наиболее эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность", - заявил Кулеба.

"Каждый вклад в разблокирование экспорта, каждая открытая дверь - это реальный и эффективный вклад в мировую продовольственную безопасность", - добавил он.

Накануне глава МИД Украины Кулеба проводил срочные консультации в ООН после выхода России из зерновой сделки 17 июля.

Напомним, РФ также отозвала гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря из-за завершения зерновой сделки.

Также Россия уведомила ООН письмом о прекращении сделки. В российской миссии в ООН заявили, что решение о выходе из сделки "окончательное, переговоров больше нет".

Тем временем президент Владимир Зеленский сказал, что Украина выступает за продолжение судоходства и после выхода из соглашения России, а президент РФ Владимир Путин - что Россия готова поставлять Африке свое зерно вместо украинского.

Мы анализировали, будет ли продолжено судоходство после выхода РФ из зерновой сделки.