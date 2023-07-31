Иностранные суда вновь идут в порты Украины на Дунае после обстрела порта Рени на прошлой неделе.

Об этом, сообщает украинский портал "Милитарный".

Сегодня израильское судно Ams1 вошло в украинскую ветвь Дуная. Также сообщается, что за Ams1 следуют еще четыре судна, которые либо встали, либо встанут на якорную стоянку на Дунае в ближайшее время.

Напомним, что дунайские порты использовались для перевалки зерна и другой продукции и до начала зерновой сделки и после выхода из нее России. Однако их пропускная способность не сравнима с морскими портами.

Речные порты Дуная (Измаил и Рени) работали все время во время войны, но в них суда попадали не заходя в территориальные воды Украины в Черном море.

Суда заплывали через румынские территориальные воды в дельту Дуная, а затем уже по реке (а не по морю) пересекали границу с Украиной и заходили в Измаил или Рени

Мы подробно писали об украинском экспорте через порты Дуная.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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