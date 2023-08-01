Вывоз зерна из портов Дуная подорожал после череды российских ударов по инфраструктуре украинских портов.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация (УЗА).

По состоянию на 27 июня 2023 года ставки фрахта на перевозку кукурузы и пшеницы, а также рапса и ячменя баржами на Констанцу повысились на 8 €/т — до 38 €/т и 43 €/т соответственно.

Фрахт на перевозку гранулированного шрота подсолнечника на Констанцу вырос на 7 €/т — до 45 €/т.

Ставки фрахта на перевозку пшеницы и кукурузы коустерами 6000 т из портов Рени и Измаил в направлении Крита повысились на 4-6 $/т — до 42-44 $/т. Фрахт в Израиль и восточное Средиземноморье повысился на 3 $/т — до 48-50 $/т и 43-45 $/т соответственно, к восточному побережью Италии на 2-5 $/т - до 50-53 $/т, к восточному побережью Греции на 2-3 $/т — до 39-40 $/т. Ставки на перевозку зерна в Испанию выросли на 1-4 $/т — до 56-59 $/т.

Кроме того, судовладельцы требовали уплаты дополнительного военного страхового взноса при перевозках в направлении Испании, Израиля и восточного побережья Италии.

Фрахт на перевозку шрота рапса коустерами из Рени и Измаила на Испанию повысился на 2-5 $/т — до 77-80 $/т. Ставки на перевозку гранулированного шрота подсолнечника на Мармару выросли на 3-4 $/т — до 43-44 $/т и негранулированного — на 3 $/т до 48 $/т.

"Должны указать, что в начале недели на фоне массового беспокойства некоторые судовладельцы отказывались предоставлять свои суда для захода в Сулину, но впоследствии вернулись к выполнению обязательств", — добавили в УЗА.

Напомним, впервые после прекращения "зерновой сделки" три иностранных корабля прибыли в украинский порт на Дунае.

Ранее Украина договорилась экспортировать своё зерно через морские порты Хорватии.