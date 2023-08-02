Сегодня ночью российские войска трижды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В течение ночи агрессор трижды обстреливал Никопольский район. бил из тяжелой артиллерии. Выпустил около полутора десятков снарядов. Терроризировал Никополь и Покровскую громаду", - написал Лысак.

Обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время устанавливаются последствия вражеских атак.

Напомним, сегодня ночью РФ в очередной раз атаковала Киев беспилотниками. Предварительно, это были дроны типа "Шахед". Силами ПВО все воздушные цели – более 10 беспилотников, были обнаружены и сбиты.

Также в Одесской области был налет беспилотников на устье Дуная. Целью являлись объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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