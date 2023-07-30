Сегодня ночью российские оккупанты четыре раза обстреляли с тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Также обстрелы велись по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"А на Криворожский район противник направил два шахеда. Их сбили защитники неба из ВК "Юг". Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение", - написал Лысак.

Последствия всех атак уточняются. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее РФ семь раз за ночь обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Были повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь, два двухэтажных дома и хозяйственная постройка. Повреждены линии электропередач.

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