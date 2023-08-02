Последствия сегодняшних ударов по Одесской области. Фото: Facebook

В дунайских портах сегодня ночью в результате атаки дронов было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидало отправки в Африку, Китай и Израиль. 

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в своем Facebook.

Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Там повреждены морской вокзал и инфраструктура украинского дунайского пароходства.

"Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном - повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае", - написал Кубраков.

Он также опубликовал фото масштабных разрушений в Измаиле.

Последствия атаки дронов на Измаил

Последствия сегодняшних ударов по Одесской области

Последствия сегодняшних ударов по Одесской области

Последствия ударов дронами по Одесской области

Последствия ударов дронами по Одесской области

Последствия ударов по Одесской области

Последствия ударов по Одесской области

Последствия атаки дронов на Одесскую область

Последствия атаки дронов на Одесскую область

Напомним, сегодня ночью Россия направила ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. Во время ночной атаки по югу Одесской области были уничтожены 11 "Шахедов", сообщило ОК "Юг".

Ночной обстрел портовой инфраструктуры Измаила привел к скачку цен на продовольствие в мире. После атаки цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4%, затем немного снизились, но сохранили скачок на уровне около 2,5%, поскольку трейдеры обеспокоены нарушением мировых поставок из-за того, что Украина, один из ведущих мировых экспортеров, ушла с рынка.

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