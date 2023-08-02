В дунайских портах сегодня ночью в результате атаки дронов было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидало отправки в Африку, Китай и Израиль.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в своем Facebook.

Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Там повреждены морской вокзал и инфраструктура украинского дунайского пароходства.

"Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном - повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае", - написал Кубраков.

Он также опубликовал фото масштабных разрушений в Измаиле.

Напомним, сегодня ночью Россия направила ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. Во время ночной атаки по югу Одесской области были уничтожены 11 "Шахедов", сообщило ОК "Юг".

Ночной обстрел портовой инфраструктуры Измаила привел к скачку цен на продовольствие в мире. После атаки цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4%, затем немного снизились, но сохранили скачок на уровне около 2,5%, поскольку трейдеры обеспокоены нарушением мировых поставок из-за того, что Украина, один из ведущих мировых экспортеров, ушла с рынка.