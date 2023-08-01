Соединённые штаты Америки располагают информацией о подготовке РФ к возобновлению переговоров по зерновой сделке.

Об этом изданию АР-news заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Россия федерация подверглась давлению со стороны своего союзника Китая и развивающихся стран, а также западных государств с целью предотвратить глобальный продовольственный кризис и в кратчайшие сроки возобновить поставки украинского зерна", — заявила постпред.

Кроме этого Москва подверглась критике со стороны ООН и членов Совета за ракетные удары по украинским портам и разрушению портовой инфраструктуры после выхода из зернового соглашения. Это было расценено какнарушение международного гуманитарного права, запрещающего целенаправленные военные удары по гражданской инфраструктуре.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но после того как будут выполнены условия для России".

Напомним, после отказа от продления зернового соглашения, российские войска заблокировали все украинские порты. При этом в Кремле намекнули, что все суда, которые попытаются загрузиться украинским зерном будут утоплены под видом "сопутствующих потерь" как "возможные поставщики оружия Украине".

Как мы сообщали, ЮАР настойчиво пытается убедить Россию вернуться в зерновую сделку.