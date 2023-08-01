ЮАР продолжает попытки убедить Кремль вернуться в зерновую сделку.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российскую сторону снова заняться черноморской сделкой по зерну и взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти решение, чтобы обеспечить возобновление Черноморской инициативы", — заявила изданию министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Власти Южноафриканской республики также пообещали, что будут прилагать "все необходимые усилия" для поиска путей мирного урегулирования войны в Украине.

Ранее президент ЮАР призвал Путина возобновить зерновую сделку на встрече с российским президентом после Африканского саммита в Санкт-Петербурге. По словам Рамафосы, Африка больше нуждается в поставках зерна на коммерческой основе, чем в бесплатной отгрузке со стороны РФ, которую пообещал Путин для беднейших стран континента.

Как мы сообщали ранее, Путин игнорирует просьбы президента Турции о переговорах по зерновой сделке — издание The Wall Street Journal сообщает, что телефонный разговор, на котором настаивал Эрдоган, до сих пор так и не состоялся.