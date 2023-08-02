Ночной обстрел портовой инфраструктуры Измаила привел к скачку цен на продовольствие в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство приводит заявление Министерства обороны Украины о том, что в дунайском порту Измаил в Одесской области поврежден зерновой силос, в то время как "украинское зерно может накормить миллионы людей во всем мире".

Порт, расположенный через реку от Румынии, члена НАТО, служил основным альтернативным маршрутом из Украины для экспорта зерна с тех пор, как в середине июля Россия вновь ввела фактическую блокаду украинских портов на Черном море, пишет Reuters.

Источник СМИ подтвердил, что Измаил был основной целью атаки, охарактеризовав нанесенный там ущерб как серьезный.

После атаки цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4%, затем немного снизились, но сохранили скачок на уровне около 2,5%, поскольку трейдеры обеспокоены нарушением мировых поставок из-за того, что Украина, один из ведущих мировых экспортеров, ушла с рынка.

Также агентство пишет о другой проблеме, которая может отразиться на рынке продовольствия - засухе. Она приведет к тому, что мировые запасы пшеницы у основных экспортеров опустятся до самого низкого уровня более чем за десятилетие.

Фермы в Северной и Южной Америке, Европе и Австралии сталкиваются с потерями урожая, поскольку экстремальные погодные условия распространяются на необычно обширную географическую территорию, что делает производство продуктов питания все более уязвимым.

Проведенный Reuters анализ американских запасов пшеницы у семи основных экспортеров показывает, что в 2023-2024 годах уровни запасов сократятся до 16-летнего минимума.

"У мира нет подушки безопасности, на которую можно было бы опереться. Если в Черном море возникнут проблемы с российским экспортом, рынок пшеницы очень быстро оскудеет", - сказал Дэн Бассе, президент консалтинговой компании AgResource Company.

Вчера мы сообщали, что в результате российских обстрелов украинских портов подорожал вывоз зерна из портов Дуная.

На этом фоне Россия рекордно нарастила поставки зерна в Африку и не планирует останавливаться.