Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных девяти млн тонн.

Об этом пишут российские издания.

"И мы не планируем останавливаться на достигнутых цифрах", - заявил министр.

Напомним, одной из причин выхода России из зерновой сделки эксперты называют желание РФ вытеснить Украину с мирового рынка продовольствия.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять Африке свое зерно вместо украинского.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский хочет продлить зерновую сделку без участия России.

А по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова пойти на любой риск для вывоза зерна по Черному морю.

Сегодня Кулеба заявил, что Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.

"Каждый вклад в разблокирование экспорта, каждая открытая дверь - это реальный и эффективный вклад в мировую продовольственную безопасность", - сказал глава МИД Украины.