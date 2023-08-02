Сегодня ночью Россия направила ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Местные паблики пишут, что в Измаиле прилёты были по зданию морского вокзала и Дунайского пароходства.

Во время ночной атаки по югу Одесской области были уничтожены 11 "Шахедов", сообщает ОК "Юг".

Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям.

Напомним, в начале недели прошла информация, что иностранные корабли заходят в дунайские порты Украины.

Ранее мы писали, что сегодня в Одесской области был налет беспилотников на устье Дуная. По данным оперативного командования "Юг", целью являлись объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что было уничтожено 23 ударных БПЛА, которые были запущены с Курска, Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ) и Чауда (Крым).

Что это означает, мы детально разбирались в отдельном материале.