В результате российской атаки беспилотников получил повреждения и загорелся частный жилой дом вблизи одного из поселков Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщает ГСЧС.

Огонь уже потушили, обошлось без пострадавших.

"Этой ночью во время ночного обстрела столичного региона загорелся частный дом в одной из громад области. Пожар оперативно ликвидирован", - написал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Также он сообщил, что хозяйка дома, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие.

Напомним, в ночь на 2 августа 2023 года российские войска атаковали Украину "Шахедами", силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БПЛА.

Ранее киевские власти сообщили, что более 10 беспилотников было сбито сегодня над столицей. Группы дронов заходили одновременно по нескольким направлениям. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Также в Одесской области был налет беспилотников на устье Дуная. Целью являлись объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.