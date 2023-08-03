Ночью 3 августа РФ осуществил восьмую подряд атаку "Шахедов" на Киев.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Силами и средствами ПВО на подлете в Киев было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей.

В КГВА сообщают, что обошлось без жертв и разрушений. Данные уточняются.

Последняя воздушная тревога в столице продолжалась три часа. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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