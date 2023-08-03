Ночью 3 августа РФ ударила по зданию школы в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об сообщил губернатор Сергей Лысак.

Под ударом были два района Днепропетровской области - Никопольский и Синельниковский.

В Никопольском дважды под ударом была Красногригорьевская громада. Враг применял тяжелую артиллерию. Выпустил более полутора десятков снарядов.

Повреждены четыре частных дома. Зацепило сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач. А также одна из школ. В ней выбиты окна и повреждены стены.

От удара пострадала школа и в Покровской громаде Синельниковского района. Она частично разрушена.

Местные жители не пострадали.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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