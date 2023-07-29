После вчерашнего российского ракетного удара по Днепру, жители разрушенного дома опасаются, что власти не будут компенсировать им восстановление жилья.

Все началось с того, что мэр Днепра Борис Филатов у себя на странице в Facebook написал, что в доме не было жильцов, потому что "это была вторая очередь под продажу".

Однако собственники квартир утверждают, что в разрушенной секции все же живут люди.

"Нашей квартиры нет. В это время мэр Борис Филатов, представители власти и паблики пишут, что дом не был введен в эксплуатацию и не был заселен. Это неправда. В секции жили люди. Мы транслировали, как проводим ремонт. На руках право собственности прошлого года", - пишет один из пользователей.

Позже Филатов уточнил, что город попытается помочь жильцам с компенсацией.

"Власть может дать вам компенсацию, но не обязана сначала отстраивать ваш дом. Если у вас есть жилье, а вы приобрели квартиру под перепродажу/аренду/как инвестицию, то вы тоже не получите компенсацию", - написал Филатов.

Совладелец строительной компании "Daytona" Дмитрий Паланчук, которая вела строительство пострадавшего ЖК "Geneve", на вопрос "Страны" за чей счёт будет финансироваться восстановление жилья, ответил, что расходы будут распределены между участниками процесса - мэрией, застройщиком, ОСББ и частными инвесторами, которые вызвались помочь с отстройкой жилья.

"Сегодня создана контактная группа в составе всех участников процесса. После того, как будет подсчитана полная сумма затрат, мы поделим эти расходы между всеми сторонами в тех или иных пропорциях в зависимости от возможностей", - сказал Паланчук.

По его словам, экспертную оценку нанесённого ущерба компания-застройщик уже взяла на себя.

"За свой счет сделаем полное исследование несущих конструкций и инженерных коммуникаций, инженерных сетей, составим отчет и дефектный акт. Также поможем с расчисткой завалов, которые есть на верхних этажах, с расчисткой монолита, установим там дополнительные строительные подъемники. После этого за свой счет сделаем проект восстановления здания. Пройдёмся по всем квартирам: были они с ремонтом или без. После этих этапов определимся с бюджетом, который необходим на восстановление", - рассказал Паланчук.

Предварительная сумма убытков ЖК "Geneve", нанесенных в результате ракетного удара, 50 млн грн.

"В денежном эквиваленте ущерб, плюс-минус 50 млн грн - это визуальная моя оценка. Точную сумму мы сможем назвать только после экспертизы с привлечением специалистов. Всего в доме около 670 квартир. В результате ракетного удара пострадало четыре этажа шестой секции, а также один этаж седьмой секции. Окна повылетали более чем в ста квартирах", - отметил Паланчук.

По словам Паланчука, комплекс был введен в эксплуатацию в прошлом году, поэтому все права собственности оформлены на владельцев квартир, в этом доме создано ОСББ.

"На нашей компании, кроме нескольких паркомест, больше ничего не записано", — говорит Паланчук.

Напомним, вечером 28 июля Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре.

Из-за ракетного удара по Днепру пострадали девять человек. Среди них двое детей – 14 и 17 лет, у них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.