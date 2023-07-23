Этой ночью, 23 июля, четыре ракеты ударили по окраинам Запорожья. В результате ночного удара пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в своем телеграм-канале.

Также россияне нанесли 69 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. На данный момент удалось зафиксировать повреждение 12 гражданских объектов, среди которых жилье и имущество мирных жителей.

"61 артиллерийским ударом российские войска попали по домам и коммуникациям Гуляйполя, Новодаровки, Орехова, Преображенки, Левадного, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового.

Темировка, Новодаровка и Беленькое пострадали от обстрелов из РСЗО, а Гуляйпольское – от авиации врага", - пишет Малашко.

Ранее мы сообщали, что на днях в Запорожской области РФ ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, в результате удара погибли четыре работника предприятия. Еще двое получили ранения.

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.