Из-за вчерашнего ракетного удара по Днепру пострадали девять человек. Среди них двое детей – 14 и 17 лет, у них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей", - написал Лысак.

После трех ночи завершили поисково-спасательные работы.

В Генштабе ВСУ сообщили, что ракетного удара по городу Днепр Россия применила 2 баллистические ракеты "Искандер-М".

Напомним, вечером 28 июля Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. Также пострадал жилой комплекс, который еще не был введен в эксплуатацию, поэтому пострадали в основном строители.

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