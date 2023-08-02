В среду, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Рассказал о 37 сбитых "Шахедах" во время ночной атаки и прилетах по портам Одесской области. Сообщил о совещании в Закарпатье с украинскими послами в зарубежных странах, похвалил их работу, благодаря которой большинство стран поддерживают Украину. Рассказал о совещании по безопасности Закарпатья. Сообщил, что регион сможет обеспечить Украину солью.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что особенностью ночной атаки РФ 2 августа стал тот факт, что россияне осуществляли пуски сразу с трех направлений. По словам Игната, в ночь на 2 августа противник кроме Краснодарского направления использовал для запуска "Шахедов" Курскую область и полигон "Чауда" в Крыму.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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