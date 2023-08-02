Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда начнется обучение украинских пилотов на F-16.

Об этом он сообщил, выступая на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов", - подчеркнул президент.

По его словам, сейчас стоит работать на сто процентов со странами, у которых есть эти самолеты и которые смогут после обучения их передать Украине.

"Эта мощная, сложная задача. Как можно скорее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь", - добавил он.

Ранее CNN сообщил, что США не могут начать обучение украинских пилотов на F-16, поскольку до сих пор отсутствует план от ЕС.

Перед этим в Белом доме пообещали скоро начать обучение украинских летчиков полётам на F-16.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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