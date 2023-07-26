Обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16 начнется "в скором времени".

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей. У них есть танки, артиллерия, системы HIMARS - и мы продолжим работать с ними на ежедневной основе", - сказал Кирби во время брифинга.

По словам Кирби, тезис о том, что Украина не получает от США и прочих союзников те разновидности вооружений, которые ей необходимы, не соответствует действительности.

Ранее Politico написала, что США все еще не одобрили обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Вашингтон пока не выдал разрешения на передачу летных тренажеров и руководства по эксплуатации. А прибыть истребители в Украину могут не раньше весны.

А 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Украина получит истребители F-16, но их поставка займёт несколько месяцев.