Украина получит истребители F-16, но их поставка займёт несколько месяцев.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

По его словам, подготовка к транспортировке и последующая доставка боевых самолётов займёт время.

По словам главы Госдепартамента, "даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться".

Ранее в Белом доме допустили поставку истребителей F-16 в Украину уже в этом году, отметив, что поставки самолётов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо Вооружённым силам Украины.

Вместе с этим в Пентагоне считают, что переход украинских пилотов на F-16 займёт годы и будет стоить миллиарды. Это обусловлено тем, что для перехода от истребителей советского образца украинским пилотам потребуется больше времени на обучение, кроме этого должна будет быть создана совершенно другая инфраструктура для полноценного использования и обслуживания самолётов такого типа.

В ответ на военную помощь Украине Россия назвала будущие поставки истребителей F-16 ядерной угрозой.

"Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.