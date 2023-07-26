США все еще не одобрили обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Прибыть истребители в Украину могут не раньше весны.

Об этом пишет газета Politico.

В частности, Вашингтон пока не выдал разрешения на передачу летных тренажеров и руководства по эксплуатации. До сих пор не подписан соответствующий акт, без чего нельзя составить план обучения.

Планов при этом несколько.

По одному из них, украинских пилотов предполагается отправить в 162-е авиакрыло Нацгвардии в Тусоне, штат Аризона. Однако, как рассказали два американских и один европейский чиновник, эта идея не получила большого одобрения.

Вариант, получивший больше голосов "за" - обучение в Европе (а именно в Румынии), которое будут проводить американские летчики. Для этих целей уже начинают набирать отставных военных пилотов. Еще один учебный центр могут создать в Дании.

Что касается поставки истребителей, они прибудут не раньше весны, прогнозируют американские чиновники. "Мы, вероятно, научим некоторых пилотов летать к концу года, но настоящий F-16 в украинских цветах вряд ли появится раньше весны", - приводит Politico слова одного из них.

Напомним, что ранее Блинкен сообщал, что Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев.

Также мы писали о том, что в Белом доме допустили поставку истребителей F-16 в Украину уже в этом году.