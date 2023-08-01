Украина имеет план передачи власти на случай гибели президента Владимира Зеленского. Заметную роль в этом будет играть нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом пишет издание Politico.

Газета утверждает, что на президента Украины после начала российского вторжения было совершено "не менее 12 покушений".

Формально главой государства в отсутствие президента становится спикер Верховной Рады. Но Руслан Стефанчук "не имеет особенно высокого рейтинга", пишет издание.

Поэтому скорее всего страну возглавит "коллективное правительство", считает Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник американской организации Atlantic Council.

"Управляющий орган, скорее всего, будет состоять из Стефанчука в качестве номинального руководителя, а также Андрея Ермака, бывшего кинопродюсера и юриста, возглавляющего администрацию президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова. Валерий Залужный останется ключевым генералом страны", - говорит Каратницкий.

При этом газета выдвигает предположение, что устранение Зеленского "может усилить давление в пользу переговоров и компромисса" со стороны западных стран.

Но также в статье звучит тезис, по которому Украина даже в случае гибели президента продолжит воевать с Россией.

Напомним, еще в январе Independent сообщала, что Зеленский пережил более 12 покушений на свою жизнь с начала войны.

Также в марте в Ужгороде задержали группу диверсантов, которые готовили покушение на президента Украины.