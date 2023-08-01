Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил о докладах глав МВД и СБУ о российских ударах по городам, докладах Валерия Залужного и командующих направлениями о ситуации на фронте.

Также рассказал о докладе главы ГУР Кирилла Буданова, после чего пообещал, что ответный удар будет ощутимым.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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