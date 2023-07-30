Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеобращение в воскресенье, 30 июля, во время поездки в Ивано-Франковск.

Главное из заявлений президента:

Провел заседание конгресса местных и региональных властей Украины. Заявил, что "приоритет номер один – это оборона, защита государства и людей". Посетил находящихся на лечении в Ивано-Франковске раненых бойцов ВСУ. Рассказал о работе по "формуле мира" и гарантиям безопасности для Украины. Назвал сегодняшний день на фронте "хорошим днем" и поблагодарил украинских военных.

Ранее мы писали, что накануне Зеленский посетил позиции Сил специальных операций ВСУ под Бахмутом. Там он заслушал доклад командующего ССО бригадного генерала Виктора Хоренко о работе воинов.

А на днях президент Украины провел выездное заседание ставки в Днепре.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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