Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции воинов Сил спецопераций ВСУ на Бахмутском направлении и поздравил их с профессиональным праздником.

"Украинские ССО уже не дали оккупировать наше государство, уничтожить Украину и все, что у нас есть: нашу идентичность, нашу жизнь. Спасибо за то, что и через 520 дней очень сложной полномасштабной войны за нашу свободу и жизнь всех нас, наших детей, настоящее и будущее нашего государства вы остаетесь такими же крепкими", - сказал Зеленский.

Также президент сообщил, что заслушал доклад командующего ССО бригадного генерала Виктора Хоренко о работе воинов.

Позже он также опубликовал видео с одной из АЗС в Донецкой области, где сфотографировался с украинским военными.

Отметим, что сегодня Украина отмечает День Сил специальных операций ВСУ. Событие основано 26 июля 2016 года в честь образованных 5 января того же года войск ВСУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выездной Ставки в Днепропетровской области поздравил украинских генералов Валерия Залужного и Александра Сырского с прошедшими днями рождения.

Вчера Зеленский рассказал о визите в Киев премьер-министра, министра иностранных дел Катара шейха Мухаммада бин Абдулрахмана Аль Тани и сообщил, что международники готовят решения о новой военной помощи Украине.