Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект о выделении 573,9 миллионов гривен на строительство Музея голодомора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

"Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №9437 о выделении дополнительных 573,9 млн грн в завершение строительства Национального музея голодомора-геноцида", - сказано в посте.

Напомним, Верховная Рада выделила более полумиллиарда гривен на достройку Музея голодомора в Киеве 13 июля.

Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Украинцы начали массово возмущаться в соцсетях, что такие бюджетные расходы в разгар войны, мягко говоря, не ко времени. Тем более что есть проблемы с финансированием армии: в частности, военным в тылу так и не вернули доплаты в 30 тысяч, ссылаясь на дефицит средств в казне. А тут выделяют миллионы на музей. Мы подробно разбирались в этой ситуации.

Также мы писали о скандале, вызванном обсуждением в соцсетях внешнего вида руководительницы Музея голодомора Леси Гасиджак. Одни пользователи высмеивали ее избыточный вес, другие утверждали, что хейтить человека за физические особенности недопустимо.