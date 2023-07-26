"Страна" побывала в цехе, где изготавливают трезубец, который заменит советский герб на монументе Родины-матери в Киеве.

Как сообщили сотрудники, трезубец готов на 99%.

"Герб изготавливали и проектировали круглосуточно на протяжении четырех недель. Были задействованы больше 150 человек: технологи, конструкторы, полировщики и сварщики", — рассказали сотрудники.

Сам монтаж трезубца на щит Родины-матери планируют начать уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления трезубца и его монтажа на щит монумента, не соответствует техническим требованиям. А потому решено использовать европейский металл. Заявлено, что на цену проекта это никак не повлияет: она останется 28 миллионов гривен. А деньги выделены донорами и меценатами.

На прошлой неделе в парке Славы уже начались подготовительные работы по установке трезубца.

13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену советского герба на щите Родины-матери в Киеве на трезубец. Еще прошлым летом в "Дие" проводился опрос относительно герба. Более 80% пользователей приложения тогда проголосовали за вариант замены герба СССР на трезубец.

"Страна" поговорила с автором трезубца скульптором Алексеем Пергаменщиком. Он рассказал, что материал трезубца идентичен материалу самой скульптуры, а вес составляет примерно 400 кг.