В киевском парке Славы начались подготовительные работы по установке тризуба вместо советского серпа и молота на щите монумента "Родина-мать".

На данный момент рабочие устанавливают кран, которым будут поднимать тризуб, чтобы им закрыть советскую символику.

Напомним, что установка тризуба обойдется в 28 миллионов гривен.

Ранее "Страна" поговорила с автором тризуба, который заменит советский герб на монументе "Родина-мать" в Киеве. Скульптор Алексей Пергаменщик рассказал, что активная работа над проектом началась в средине мая.

По словам Пергаменщика, материал тризуба идентичен материалу самой скульптуры, а вес - примерно 400 кг.

Напомним, 13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену советского герба на щите "Родины-матери" в Киеве на тризуб. Еще прошлым летом в "Дие" проводился опрос относительно герба. Более 80% пользователей приложения тогда проголосовали за вариант замены герба СССР на тризуб.

Выделение значительных средств на проект замены герба, музей Голодомора и другие не связанные с войной инициативы вызвало скандал, подробнее о котором мы писали в отдельном материале.