В сети появилось фото герба Украины, которым заменят советскую символику на щите монумента "Родина-мать".

Фото публикуют телеграм-каналы.

13 июля Минкульт представил проект "Трезубец Родины", по которому планируют демонтировать герб СССР на монументе "Родина-мать". Советский герб на щите монумента заменят на трезубец, который соответствует изображению на малом государственном гербе Украины. Стоимость проекта составляет 28 миллионов гривен.

По результатам опроса в приложении "Дія", 85% проголосовавших украинцев выбрали вариант "заменить герб СССР на трезубец".

Работы собираются успеть завершить ко Дню независимости.

Монумент открыли в 1981 году. "Родина-мать" является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. На ее щите изображен советский герб.

Напомним, НАБУ призывает изменить порядок закупок во время военного положения, чтобы пресечь траты денег на потребности не первостепенной важности.

Выделение значительных средств на проект замены герба, музей Голодомора и другие не связанные с войной инициативы вызвало скандал, подробнее о котором мы писали в отдельном материале.