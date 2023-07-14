В Киевском метро продолжают менять вывески переименованных станций. Название "Дружбы народов" на зеленой ветке уже заменили на "Зверинецкую".

Ранее была заменена табличка на бывшей "Площади Льва Толстого", которая теперь называется "Площадь Украинских Героев".

Последняя на очереди - станция "Проспект Правды", которая стала "Варшавской". Правда, она пока не построена.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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