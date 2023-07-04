В Киеве уже сменили табличку на переименованной станции метро "Площадь Льва Толстого". Теперь она называется "Площадь Украинских Героев".

Решение было утверждено 18 мая.

Помимо "Льва Толстого" были переименованы станции "Дружбы народов" и "Проспект Правды". Теперь они называются "Зверинецкая" и "Варшавская", соответственно. Также переименовали 26 объектов, названия которых связаны с Россией.

Напомним, в июне Киевский городской совет утвердил переименование еще двух улиц в Печерском и Голосеевском районах столицы. Теперь улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхогляда - подполковника 72-й бригады Черных Запорожцев. А улицу Гвардейскую в Голосеевском районе переименовали в честь подразделения Карпатская Сечь.

Ранее мы писали, что родственники украинского актера Богдана Ступки пока не соглашаются на то, чтобы одна из улиц Киева носила его имя, так как она находится не в центральной части города.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

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