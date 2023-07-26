Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления тризуба на щит монумента "Родина-мать" не соответствует техническим требованиям.

Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

В ведомстве заявляют, что материал не отвечает техническим требованиям, потому что он должен быть идентичен тому, из которого изготовили сам монумент.

"Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал с комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - говорится в сообщении.

А потому решено использовать европейский металл. Заявлено, что на цену проекта это никак не повлияет - 28 млн гривен доноров и меценатов.

На прошлой неделе в парке Славы уже начались подготовительные работы по установке тризуба.

Напомним, 13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену советского герба на щите "Родины-матери" в Киеве на тризуб. Еще прошлым летом в "Дие" проводился опрос относительно герба. Более 80% пользователей приложения тогда проголосовали за вариант замены герба СССР на тризуб.

"Страна" поговорила с автором тризуба скульптором Алексеем Пергаменщиком. Он рассказал, что материал тризуба идентичен материалу самой скульптуры, а вес - примерно 400 кг.