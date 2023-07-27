Замена советского герба на трезубец на щите монумента Родины-матери все же частично финансируется из госбюджета. Хотя Минкульт заверял, что на это будут потрачены исключительно деньги меценатов и доноров.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне сообщил в ответ на запрос "Украинских новостей", что он выделил на этот проект 600 тысяч гривен.

Деньги пошли на инженерно-технические работы: обследование монумента, полный обзор всех конструкций, поверку наиболее уязвимых узлов каркаса скульптуры, обследование подъемного устройства.

Остальные работы стоимостью 28 миллионов гривен непосредственно по установке трезубца действительно профинансируют доноры. Среди них числится дочерняя компания венгерского "OTP-банка", внесенного Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) в список международных спонсоров войны, пишут "Украинские новости".

На прошлой неделе в парке Славы уже начались подготовительные работы по установке трезубца.

13 июля госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену советского герба на щите Родины-матери в Киеве на трезубец. Еще прошлым летом в "Дие" проводился опрос относительно герба. Более 80% пользователей приложения тогда проголосовали за вариант замены герба СССР на трезубец.

"Страна" поговорила с автором трезубца скульптором Алексеем Пергаменщиком. Он рассказал, что материал трезубца идентичен материалу самой скульптуры, а вес составляет примерно 400 кг.