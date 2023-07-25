Украинский юрист Клим Братковский возмутился из-за внешнего вида и. о. директора музея Голодомора Леси Гасиджак.



Об этом он написал в своем Фейсбуке.



"А вы видели, как выглядит и. о. гендиректора Музея Голодомор Леся Гасиджак? Это какое-то издевательство над памятью о Голодоморе", - написал в соцсети Братковский.



Многие пользователи соцсетей возмутились этим сообщением и заявили, что внешний вид человека не может влиять на его профессиональные качества и назвали такие выражения неприемлемыми из-за неэтичности.



"Музей Голодомора-геноцида должен возглавить военный, прошедший российский плен и знающий реально, что такое голод, поэтому он может понять всю суть музея о Голодоморе, а не госпожа Леся Гасиджак", - написал Братковский в соцсети позже.



Многие комментаторы также возмутились этим сообщением и заявили, что недопустимо обсуждать внешний вид человека в контексте профпригодности, а также написали, что человек с лишним весом может страдать от нарушений метаболизма.

Недавно Верховная Рада выделила более полумиллиарда гривен на достройку музея Голодомора в Киеве.

Мы анализировали, как госбюджет перешел на ручное управление и кто на этом зарабатывает.