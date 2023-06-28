Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент Хорватии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом он написал в Twitter.

"Парламент Республики Хорватия принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Благодарен Хорватии за это историческое голосование. Мир никогда не смирится с преступлениями Кремля – ни прошлыми, ни настоящими", - написал он.

Напомним, Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За соответствующую резолюцию проголосовали 507 депутатов, 12 высказались против.

Также мы писали, что Люксембург признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Напомним, в конце марта парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа. В конце ноября 2022 года, Бундестаг Германии также признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины. Такое же решение принял парламент Чехии и Румынии.

Также сообщалось, что в еще в 2018 году Сенат США единогласно признал Голодомор 32-33 годов геноцидом украинского народа.