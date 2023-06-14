Парламент Люксембурга признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом говорится на сайте парламента Люксембурга.

"В ходе открытого заседания депутаты приняли постановление, которым предполагается признать "Голодомор" (Большой голод) 1930-х годов в Украине геноцидом", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Люксембург за это решение.

"Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Благодарен Люксембургу за это историческое голосование. Мир никогда не смирится с преступлениями кремлевского режима - ни прошлыми, ни современными", - написал Зеленский.

Ранее Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За соответствующую резолюцию проголосовали 507 депутатов, 12 высказались против.

Напомним, в конце ноября, Бундестаг Германии также признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины. Такое же решение принял парламент Чехии и Румынии.

Также сообщалось, что в еще в 2018 году Сенат США единогласно признал Голодомор 32-33 годов геноцидом украинского народа.