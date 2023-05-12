В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании геноцида черкесского народа Российской империей.

Страница проекта появилась на сайте парламента, самого же текста проекта пока нет.

Его авторами являются депутаты "Слуги народа".

Геноцидом черкесов в украинской историографии считается их частичное уничтожение и частичное вытеснение с исконных территорий в ходе войн за покорение Кавказа в 1763-1864 годов.

Ранее, 6 апреля минувшего года в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления, которым предлагается признать действия России на территории Украины геноцидом.

Через неделю постановление о совершении РФ геноцида было принято.